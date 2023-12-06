مكي المغربي: الفاتح عروة زول ما هين وانا احترمه جدا





الفاتح عروة زول ما هين وانا احترمه جدا، وانا جازم بوجود تخطيط لجمع المتظاهرين في القيادة وتغيير النظام اعتمادا على الاحتجاجات .. لكن بماذا يقصد الفاتح أن الاسلاميين وراء هذا الامر؟ لو كان يقصد أن الحركة الاسلامية وهي التنظيم المعني حينها اجتمعت وخططت وقررت ونفذت .. هذا خطأ، ولم يحدث.

إذا كان المقصود قيادات اسلامية أمنية نافذة، مع عدد محدود له علاقات خاصة معهم، خططت من وراء ظهر التنظيم، هذا وارد أو في الحقيقة .. مؤكد.

أن تعلم قيادات اخرى في التنظيم لاحقا وتتعامل معه باعتباره أمرا واقعا ولا تستطيع ايقافه وفضحه لأن الضرر يكون أكبر، هذا وارد أيضا.

لكن تصوير 11 ابريل أنه تشبه 30 يونيو، وأن من قاموا بها اجندتهم بالكامل تنظيمية غير شخصية، هذا إدعاء غير صحيح.

مكي المغربي