تبيان توفيق: صفقة السودان





ليكُن معلومُ لعامة الناس !! أن حرب السودان باختصار يجب أن تكون مفهومه لكل فهيمٍ حصيفٍ فهي عندً البعضُ لاتعدوا من كونها حًلةُ خُضار سهلة التحضير ( لأصناف الطير ) فالأمر في جوهره مشروعُ متكامل صيغ للهيمنةٍ على السودان أوراق بحثه سُجٍلت مُسبقاً بإسم أمريكا وإبنُها سراىيل ،، أوكٍل عقد تنفيذ الخطه لإمارة الشر مافيا العرب ،،

أُختٍيرت شركة آل دقلو للمرتزقه والمجرمين وعرب الشتات ،، إستشارية الفكره تعود لشُلة المزرعه بقيادة حمدوك ،، إكتمال المشروع يحتاجُ لشرعيه فكانت قحط حاضنته التشريعيه ،، كل هذا بإشرافٍ وترتيبٍ من بعثة اليونيتامس الأجنبية !!

الناس تفهم اللعب وتقرا الميدان!!

تبيان توفيق الماحي أكد !!