تبيان توفيق: والله أنا كٌنته قحاطية وشيوعية “أشوع” و”أقحط” مني مافي.. انا كنته بشرب علبتين بينسون





عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم!!

مع حالة اليأس التي أصابت أعضاء تنظمات وناشطي قوى الحريه والتغير المركزي وفشل جميع مخططاتهم الشيطانيه وإنهيار مشروع دولتهم العلمانيه وزوال آلتهم القمعيه المعروفه بمليشيا حميدتي ،، لدرجة أن يتجهوا للدعاء على الكيزان في تقديري حاله هي (حالة جيده ) تعيد للأزهان عهد حكومة حمدوك وإمتناعهم هم أنفسهم ،، عن كتابة #بسم_الله_الرحمن_الرحيم في مقدمة الخطابات الرسميه كما هو معهود ،، هذه حاله متأخره من اليأس لجأت إليها قحط ونسأل الله أن يتمم هدايته ويعقد وصله وأن يكون دعائهم سبباً في الإيمان المطلق بأن زوال حكم الكيزان تم بأمر الله ( ينزعه ممن يشاء ) ورفعتهم الآن وعودتهم وظهورهم وعلوهم في نظر الشعب السوداني ومايقدمونه من تضحية ودفاع عنه أيضآ بيد الله (يؤتيه من يشاء ) أخشى أن تتصاعد حدة الإيمان فتتطرف قحط وتتشدد وتعلن إنضمامها لكيزان علي كرتي ،،

قحط تتألم ولا تتعلم

القحاطه جدعوا آخر #خيارايه في يدهم وقلبوها دعوات على الكيزان ،، وهنا الأمر متروك للسماء …. ،،

المهم البل يستمر ومايقيف ،، مادام أصلا الكيزان خاشين النار خاشين أحسن يخشوها بي جداره وينظفوا لينا اااااااي قحاطي لافي في السودان ده طلقه بس بدون تردد ،، بعديها امشوا النار الله معاكم شديد !!

والله أنا كٌنته قحاطية وشيوعيه أشوع ) ( وأقحط) مني مافي ،، ياخ انا كنته بشرب علبتين بينسون في غنيتين بس لي عقد الجلاد من شدة الوهمنه وبقول شكرا حمدوك في اليوم الواحد ألف مره ،،

وبكره الكيزان كره موت ،، لكن هسه نوووو نووووو !!

(اشوع ) دي جايه لا لا

تبيان توفيق الماحي أكد