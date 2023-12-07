



محاولة اختزال ملفات ضخمة ومصيرية و”مؤذية” في أشخاص والانفراد بها بعيدا عن الدولة بغرض المقايضات الشخصية السياسية، وعدم توطينها في المؤسسات، على طريقة .. فلان دا زول السعوديين وفلان دا صاحب شيخ فلان .. وفلان دا عندو جواز أمريكي ومرتو صاحبة زوجة كونغرسمان وعملت ليها محشي قبل كدا، وعلان دا الوحيد المعني بعلاقة السودان باسرائيل.

محاولات عبيطة وبلهاء ..جعلت ملفات الدولة مضمخة بالريالة .. والملفات في الشنط مع اكياس تمباك.

تفكير ساذج اشبه بتأسيس البرنامج النووي في معمل فيزياء مدرسة ثانوية.

أن تأتي قحت بمن كانوا يشتغلون في ديليفري البيتزا باعتبارهم خبراء تغذية معليش ..

وموظفي تحصيل فواتير مياه باعتبارهم خبراء ري برضو معليش .. اقول مستجدين سياسة وما عندهم جهة بتسألهم غير شباب في الشارع بناطلينهم ناصلة. لكن تأسيس النظرية الأمنية والديبلوماسية على تفكير طرزاني هو الذي جعلنا “يا مولاي كما خلقتني” .. وجعلنا مكب نفايات أسلحة للامارات واسرائيل ومرتزقة افريقيا الوسطى.

أمام الوزير السفير علي الصادق إما أن يكون قدر التوقيت .. وينتفض ويتخذ القرارات السليمة ويخبر الشعب السوداني من الذي عطلها أو من الذي يوجه بخلافها .. أو يتحمل كل الفشل ويستقيل.

مجرد مؤشر .. أن يسحب سفير وطني ويبقي على حامل جواز بريطاني … دا شنو دا؟! والوطنيين محجوزين لاغراء قحت بالوظائف الشاغرة .. والمحطات فارغة .. علي الصادق التاريخ يسجل والشعب يراقب ويدون.

مكي المغربي