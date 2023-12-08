



“غارقون في النعم ولكننا أدمنا الشكوى”

العبارة دي بتذكرها كلما أجي في سوق في مطعم في بقالة

تمشي المطاعم تلقاها مليانة أشكال و ألوان

تمشي الأسواق قوة شرائية و كثافة بشرية عجيبة

والله لمن أشوف المناظر دي بقول نحن والله لسه بخير

لمن أسمع ٢٠ برتكانه بألف

تلات كيلو موز بألف

لمن تلقى أي شي في السوق في و الناس بتشتري

بقول و الله نحن ما زلنا غارقين في نعم الله رغم الحاصل في البلد دي

سبحان الله الإنسان ده كفور كفر مبالغ فيه بنكر النعم سريعا و بتعود عليها سريعا و ما بعرف قيمة الحاجة إلا لمن يفقدها

والله يا أخوان الشكوى بتجيب الفقر

و بتجيب النكد

يومت في زحمة السوق حتى نحن بالكرعين ما قادرين نمشي واحد كورك مشتكيا مضطجرا و الله ده زاتو وضع ما بنقدر عليه

قارنت بين كلامو ده و كلام الناس الكانت في الخرطوم و بتبكي الآن شوقا لزحمة السوق العربي و الصينية و الميناء وووو

استشعر نعم الله عليك دائما و أبدا

عود نفسك على أن لا تشكو

و الله مهما فعلنا لن نوافي شكر الله على نعمه

و صدق الله حين قال (وقليل من عبادي الشكور)

اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل ..

مصطفى ميرغني