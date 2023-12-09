مواطن: الدعاء علي الكيزان ذكرني نكتة ست العرقي لما الزبون رفض يديها حق العرقي





#سؤال_غير_بريء_للقحاتة

هل دعاء القحاتة على الكيزان الموزع بالأمس يشمل الكيزان الهالك حميدتي، والكفيل عبد الرحيم دقلو – والذي كما قالت Rishan Oshi – يدفع فواتير الاقامة بأديس ،

وهل يشمل المستشار مساعد الرئيس حسبو عبد الرحمن؟

وهل يشمل 3019 كوزا هم عضوية وقيادات وعسكر بالدعم السريع يقودون الحرب على السودان استجابة للقبيلة ودولارات الكفيل ؟

وهل يشمل قيادات المؤتمر الوطني الذين تم تعيينهم في مناصب قيادية بولايات دارفور

وهل يشمل الكوادر الكيزانية الاعلامية للجنجويد بقال والربيع وعمران وووو

هل يشمل النقيب المتمرد سفيان عضو ال .. بثانوية.. ؟

قال ع القادر امام :

الدعاء علي الكيزان ذكرني نكتة ست العرقي لما الزبون رفض يديها حق العرقي قالت ليهو : بشتكيك لربنا يوم القيامة قال ليها : هو انتي اليوم داك بتقدرى تفتحي الموضوع ده