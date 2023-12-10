تبيان توفيق: حمدوك دقس دقسة كبيرة





بعد إجراءات 25 إكتوبر وإكتشافنا بإنو حمدوك في بيت البرهان طلع كلام إنو أكتر شخصيه إجتهدت في إنو حمدوك يرجع يباشر أعماله هو عبدالرحيم دقلو ،، الليله إكتشفنا إنو الجهه الأقنعت حمدوك يقدم إستقالتوا من رئاسة الوزراء هي #الدعم_السريع حمدوك الآن أكتر زول داقس لأنو الشخص الوحيد الوقف قدام الشعب السوداني وقال أعلن لكم رد أمانتكم وتقديم إستقالتي ،، أنت عارف إنو ناس خالد سلك و الطاهر حجر والهادي إدريس والجماعه ديل شايفين نفسهم للآن شرعيين لكن حمدوك لاااا “” حمدوك دقس دقسة كبيرة ظهر مردودها اليوم في بوابة قمة الإيغاد وقالوا ليهو إنت قدمت استقالتك علانية إذا كانت مسنوده لشرعية الثورة ،،

تبيان توفيق