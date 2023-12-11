تبيان توفيق: السودان طلع بيان وقال الحقيقة المفترض نعرفها كلنا





#المسؤولين_المتسولين

هل الناس عارفه الحصل في قمة الإيقاد الكانت أمس بدولة جيبوتي؟ إذا الناس ماعارفه خلونا نتونس حبتين عشان نكون فاهمين الرصه لأنو الشغلانه دي فيها أساليب خبيثه لدرجة ماممكن الزول يتخيلها هل تصدق إنو في رؤساء دول مبيوعين ومرتشين ؛؛؛ نحن كنا بنقول قحط عميلة للدرهم والدولار اليوم إكتشفنا إنو قحط دي عباره عن متسوله صغيره مقارنه بعالم المتسولين المسؤولين !! نرجع للموضوع بتاعنا ونكون عمليين ونحاول نفهم براحه الحنك الحصل شنو ؟

أمس كان في قمة طارئه فيها كل رؤساء الدول الأعضاء بدول الإيقاد وبالفعل إنعقدت جلسات نقاش مستفيض في شأن السودان بمشاركة خبراء وموظفين وناشطين ومهتمين وخلال جلسة النقاش وصل وفد من قوي الحرية والتغيير بقيادة عبدلله حمدوك وكان هدفهم إنهم يشاركوا في الجلسه لكن تم منعهم من الدخول وقالوا ليهم إنتو منفردين مابتمثلوا السودان كلوا وما عندكم دعوه مقدمه ،، وعشان قحط موفوده من الإمارات وكينيا وعشان هي عميل أصيل لدولة الإمارات وذراع سياسي لقوات الدعم السريع وعشان أهمية وجودها البتمثل الإمارات بالوكاله الموضوع ماوقف لحدي هنا لدرجة إنو شخبوط بن نيهان وصل على وجه السرعه وقدر يحصل الجلسه وإتبرع بمبلغ 200 مليون دولار قال دي دعم لقطاعات الصحه بأفريقيا ،، طبعآ القروش دي حتتوزع على رؤساء دول أفريقيا البيمثلوا عضوية الإيقاد ؟؛؛ لحدي هنا أكيد الرساله وصلت ليكم يا أصدقاء !! وأكيد عرفتوا إنو شخبوط وصل جيبوتي عشان يقدم رشوه لرؤساء أفريقيا تحت غطاء دعم قطاعات الصحه !!

عارفين بعديها الحصل شنو ؟

تمت جلسه مغلقه وخاااصه فيها كل الرؤساء الأعضاء فقط بحضور البرهان قائد القوات المسلحة السودانية وحصل نقاش وإتفاق على نقاط محدده أولها إلتزام المليشيا بمبادئ جده وإخلاء المنازل والأعيان المدنيه ،، إيقاف إطلاق النار ،، تجميع قوات مليشيا الدعم في مناطق متفق عليها ،، إيصال المساعدات الانسانيه دي هي الحاجات الإتفقوا عليها بالنص وأمنوا عليها ونسبتاً لضيق الوقت السكرتاريه ماطلعت البيان الختامي إلا تاني يوم ،، المفاجأة طلعت صادمه 200 مليون مره لأنو البيان الختامي كلوا مزيف وكاذب وغير صادق وفيهو فقرات دخلوها في صدر البيان وفي نفس الوقت السودان مانقشها ولا جاب سيرتها ،، ولا إتفق معاهم عليها ولا صرح بيها ولا حتى إتناقشت من ضمن البنود ،، الفقرات بتخدم خط الإمارات بتدي الدعم السريع شرعية وبتوازيه بالقوات المسلحة السودانية ،، البيان الختامي حذف إدانة القمه لممارسات المليشيا وإنتهتكاتها وإحتلالها لمنازل المواطنين البيان الختامي قال إنو القمه تمت بمشاركة شخبوط مع إنو هو ماشارك ،، البيان قال إنو البرهان وافق على لقاء حميدتي مع البرهان ماقال كده ،، البيان قال إنو الإيقاد إتصلت بي حميدتي ووافق مع إنو الحاجه الصحيحه إنو الإيقاد ما إتصلت ع حميدتي والزول الوحيد العندوا تواصل مع حميدتي هو رئيس كينيا روتوا وده طبعآ معروف داعم للمليشيا وأكيد هو كذاب وماعندوا تواصل مع حميدتي ،، ؟؟ الناس تفهم إنو البيان الختامي بيان مزيف وملفق وغير صحيح وهو مخالف تمامآ للحاجات الإتفقوا عليها ،، لحدي هنا وقعت لينا الرصه وعرفنا إنو الإيقاد إشتروه بي ٢٠٠ ألف دولار والسكرتاريه زيفت الحقائق وكتبت كلام ماصحيح ،، طيب السودان قال شنو ؟

السودان اليوم طلع بيان وقال الحقيقه المفترض نعرفها كلنا ونتمسك بيها ونؤمن بيها ونكون خلفها ،، الخارجية السودانية قالت للإيقاد بيانكم ده بٍلوه واشربوا مويتوا،، ونحن كمان كشعب سوداني حنقوليهم بيانكم ده ( …………… ) أكتبها في التعاليق يا وريف ،، وما تخجل نهائي ،، أرفع راسك إنت سوداني ،،،

تحياتي وإمتناناتي للوعي !!

تبيان توفيق