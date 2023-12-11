وزير الخارجية.. مؤامرة لن تنتهي





⭕وزير الخارجية.. مؤامره لن تنتهي

وقبل ان يفيق الناس من صدمه

مغادره السفير دفع الله الحاج موقع الوكيل بالوزاره، الوكيل

الذي ظل مثابرا في ايصال صوت

السودان في بدايه محنته، وكم تذكرته وهو علي قناه الحدث

يطلب من المذيعه تسميه الدعم السريع باسم المليشيا المتمرده،

حاولت المذيعه ان تخرج من الحرج الذي طوقها به

واجبرها

ان تقول ( المليشيا المتمرده ) ،

ومن بعد ذلك واصل الحوار، ان

قوه و صلابه بهذه الدرجه اولي

ان تقود دفع الله الحاج لان يكون

وزيرا للخارجية ، ابدله بالسفير

حسين عوض علي الذي كان مرشحا لسفاره السودان في لندن

التي سلبت وجدان الوزير علي

الصادق والتي من اجلها يمكن له

ان يذبح السودان علي مدارج الانانيه والذاتيه و النرجسيه المفرطه، في سبيل لندن كل

شي يهون، لندن الفاتنه ومدينه

الضباب الحالمه يريد أن يحط

الوزير رحاله عليها رغم انه

تجاوز عمره سن المعاش وكل

دفعته الان حبيسي المنازل،

الوزير الغافل و المتغافل والذي

كان في رفقه الفريق اول البرهان

مشاركا في قمه الايقاد الاخيره

بجيبوتي، تضج الاسافير الان

بالمسوده التي وصلت السودان

بتزوير واضح وابدت عليها وزاره

الخارجية تحفظاتها، قمه كهذه ممكن ان تكون قاتله في زمن

استثنائي ومرحله خطيره في

تاريخ السودان السياسي وكان

من الممكن

بغلطه كهذه ان يضيع السودان برمته،

الايقاد التي ظلت تحيق المؤامرات وتضع السم في طعام

السودان حتي يقع فريسه ساهله

وهي تفخخ الطريق..

عجز وزير الغفله ان يسطحب معه سفيره السودان بجيبوتي

والتي تقضي اجازتها السنويه

بالقاهره، ما كان للسيده السفيره

رحمه صالح العبيد ان تتاخر اذا

طلب الوزير منها مرافقه الوفد و البقاء

هناك حتي تكون عين ساهره و مراقبه لصدور مثل هذه المسوده

الخطيره والتي ربما كانت هي

القاصمه

في دمار السودان واهله..

السيد الفريق اول البرهان…

الي متي سيبقي هذا الوزير جاثما

علي صدورنا !!!

وما هو الحبل السري الذي الذي

يربط القياده مع وزير متاهون

ومتواطي لهذه الدرجه…

ان الناس اصبحوا في حيره من

امرهم وهم يرون اعوجاجا كان

من الممكن اصلاحه…

لماذا تصمت القياده وهي تري

من يتلاعب بمستقبل ٥٠ مليون

سوداني منتشرين علي ارض

السودان!!!

لمصلحه من يبقي وزير فاشل

منح بعثاته الخارجية الاحباط

وباعهم الوهم وتركهم يعانون

ويلات الجوع و المسغبه حتي

تحط طايرته في مطار هيثرو

ليتعنم في باحات السفاره

و حدايق ريجنت بارك ويمتع

عينيه ببهاء جلاله الملك وصولجان قصر بغنهام…

اااان ان يغادر هذا الوزير القحاطي الفاشل الي بيته

وكفانا ( وجع ) ، فقد طفح

كيلنا و اصابنا الاعياء و المرض

كفي معالي الفريق اول البرهان ،

✍️د عبدالمحسن عبدالباقي

السبت

٩ نوفمبر ٢٠٢٣