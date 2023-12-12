🔴 الخرطوم الآن شبه مدمرة تمامآ بالأخص المباني الحكومية والمؤسسات





الحرب دي وقت بدت يادووب كتبت كلام وقلتو وتاني بكرروا ،، أولاً جيشنا ده إتجاوز مرحلة إنو ينكسر وده بفضل الله عونه وإجتهادات الرجال ،، ثانياً برهان مابعد ١٥ إبريل يختلف تمامآ عن برهان ماقبلها ودي أهم حقيقه الناس تعرفها ،،

ثالثاً إذا البرهان فكر مجرد تفكير إنو يتزحزح حيلقى ألف ترسانه قداموا لأنو التضحيات القدمتها القوات المسلحة السودانية أكبر منو ومن الجابو زاتو ،، الجيش قدم درس في عطاء الأرواح والفداء بطريقه أدهشت العالم كلوا فمن المستحيل إنو يبيع ولو يفنى عن بكرة أبيه ،، الحاجه الرابعه بلدنا دي بعد الحرب حتختلف تمامآ عنها ماقبل والآن ،،

الخرطوم الآن شبه مدمره تمامآ بالأخص المباني الحكوميه والمؤسسات والمنشآت العامه ،، بالتأكيد إعادة البناء حتكون مختلفه عن القديم في كل شيء ،، الحيبنيها هم العقول السودانيه المخلصه وكل الناس حتشتغل تعمر المكان الخربان ،،

نحن قدامنا طريق طويل عشان نقدر نعيد ترتيب الدمار العملتو الحرب دي ،، قضية الدعم السريع دي قضيه خسرانه بكل المقايسس العقلانيه وغير العقلانيه ماعندهم اي حل غير يفهموا إنهم كدعم سريع إتجاوزهم الزمن ،، الواقع الجاي ده حقنا نحن الشعب السوداني هو الحيقرر منو الحيحكموا ومنو البيستحق إنو يكون مسؤول من أمنوا وتعليموا وصحتوا ،،

تبيان توفيق