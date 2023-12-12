



أنا شخصياً على قناعة تامة وثقة أكيدة وإيمان مطلق أن هذه الحرب التي فرضت على شعبنا لن تنهيها مفاوضات (جدة العبثية) ولا لقاءت (الإيغاد الرمادية) هذه حرب سيرسم خارطتها الرجال الغبش الذين لايعرفون من الألوان إلا الكاكي ولايميزون إلا أصوات شعبهم التواق للنصر القريب..

‏في هذه المعركة المؤسسة الوحيدة التي قدمت الأرواح ودفعت الفاتورة الغالية دون انتظار ثمن ولا مقابل هي مؤسسة القوات المسلحة وهي التي سترفع التمام بالنصر المؤزر وكان منتظرين علي الصادق في معركة الخارجية أو جراهام في معركة الإعلام الرماده في خشمكم !!!

ام وضاح