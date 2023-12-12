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مصطفى ميرغني: الحاصل على السودان أكبر من قدراته

2023/12/12

البرهان ذكر انو في زول اتواصل معاهو أول أسبوع في الحرب بأنو يخرج سالما و يترك أرض القتال
قال قلت ليهو كلام شديد لن ينساه و انو ماف واحد مننا ببيعو جنودو

و فعلا كان بإمكان البرهان انو يسلم البلد دي تسليم مفتاح و كان ممكن يمرق زي ما في ضباط كتار مرقو و انسحبو

بالنسبة لرأي الشخصي انو أي زول بخون القيادة الحالية للجيش لم يدرك حجم المؤامرة و المكر العظيم على السودان

و انو الحاصل على السودان أكبر من قدراته و مؤهلاته
اللهم انصر جيشنا بنصرك

مصطفى ميرغني

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