نزار العقيلي: رسالة للأستاذة ندى القلعة .. العوض من ربنا زيو مافي





في كل طاولة مفاوضات المليشيا بتطالب بإسكات الأصوات الاعلامية الوطنية تحت مسمى ( تخفيف حدة الخطاب الإعلامي ) .. الدول الداعمة للمليشا عندها عشرات الفضائيات و آلاف الإعلاميين الاشتروهم بالفضة لكن فشلوا كلهم في مهمة فصل الشعب السوداني عن قواته .. فبالتالي اكبر مهدد للمليشيا هي الأصوات الإعلامية الوطنية على قلتها .

اي سوداني ناصر قوات شعبه المسلحة بتلقاهو من أكبر المتضررين من الحرب .. اغلبية الفقدوا بيوتهم و عرباتهم و عيالهم و (ثورتهم) بتلقاهم خلف القوات المسلحة .. الشريحة المتضررة بصورة ابشع هي شريحة الإعلاميين و الفنانيين و الروائيين .. تهديد و حرق بيوت و خراب وظائف داخلية و خارجية .. ديل بالذات دافعين ضريية وطنية غالية جدا” .

رسالة للأستاذة ندى القلعة .. العوض من ربنا زيو مافي

نزار العقيلي