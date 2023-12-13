🔴 رسالة للواء نادر (البرهان لو قال ليك عايز يزور النازحين قول ليهو (لا) لهذا السبب (..)





اول رصاصات الحرب قامت من قدام بيته .. شال سلاحو و دافع بي نفسه لحدي ما استشهدوا ٣٥ من خيرة عناصر حرسه الرئاسي .. ظل صامد بالاسابيع و قابض سلاحه الشخصي و بيقاتل من جهة لأخرى وسط حصار عنيف من كل الاتجاهات مع كثافة نارية من كل انواع الأسلحة ..

ولامن طلع عمل مرور على كل الجبهات و الدفاعات و المواقع و المناطق و القواعد العسكرية .. و بي ذات النفس الطويل بنلقاهو قاعد في جبهات المعارك الدبلوماسية و السياسية و بعد ده كلووو بنلقاهو بيتفقد الجرحى و المصابين و المقاتلين و عائلات اخوانه الشهداء .

#الفا_ون

#البرهان_ذئب_النيل

رسالة للواء نادر ( البرهان لو قال ليك عايز يزور النازحين قول ليهو (لا ) سعادتك .. في ناس بتخطط تصيدو هناك .. ما عارفين إنو الذئاب بتصيد ما بصيدوها

نزار العقيلي

