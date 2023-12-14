تبيان توفيق: كان يا ما كان





وفي قت قريب كان هُنالك ( قًصرُ ) به أعضاء ( قُصًر ) يسمونهم ( أقذام ) مجلس السياده ( البُلهاء ) ،، أكبرهم محمد الفكي “منقه” وأوسطهم الهادي إدريس ” الكومبارس ” وأصغرهم التعايشي “العجلاتي” هؤلاء الأقذام قدمهم شعب الله الأبيُ ليكونوا حكاماً عليه وبإسمه ،، فبجلوهم وكأنهم أبناءُ من طينة الأنبياء ولكنهم ظلوا أغبياء جُهلاء خلت وجوههم من الماء فصارت سيرتهم أسوء من سيرة الإماء ،، هؤلاء البُلها يتشاورون الآن فيما بينهم لعقد مجلس طارئ يضم بقية أقذام المجلس ليقرروا في شأن الشعب الأبي مرة ثانيه ،، كما أنهم عازمون على نزع السلطه من رئيس المجلس البرهان وإعفائه من مهامه بموجب شرعية الدعم السريع وملائشه ،، هؤلاء الأقذام البلهاء كانوا أعلى مرتبة التفاخر في يوم من الأيام ،، والآن هم من ضمن رويات أقذام الزمان !!

#أعوذ_بالله_من_الشيطان_الرجيم_ومن_كل_قحاطي_لئيم

تبيان توفيق الماحي أكد