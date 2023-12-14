الجيش شغال في أمدرمان وكل يوم بتقدم فيها بارتكازات





الجيش شغال في أمدرمان و كل يوم بتقدم فيها بارتكازات

الناس بتقوم تتناقل أخبار تانية انو الجيش مثلا نضف جبرة و الصحافات و هو ما بكون في كلام زي ده بعدين انت تتفاجأ و تنصدم

و تقدمات الجيش في أمدرمان دي كلام ناس قاعدين هناك وشهود عيان و إلا الجيش ما قاعد ينشر شي نهائي

الناس تترك نشر الأخبار و تكثر الدعوات و تجتهد فيها حتى تنهار هذه الميليشيات ونرجع لبيوتنا آمنين مطمئنين يارب

مصطفى ميرغني