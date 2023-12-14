تبيان توفيق: الدعامه مشوا أبوقوتة





الدعامه مشوا أبوقوته سرقوا البنك وشالو كم موتر ودخلوا القسم بتاع أبوقوته والآن مرقوا منها ،، ده الحصل ،،

معلوم إنو مناطق الجزيرة الحدوديه مع الخرطوم معرضه للغزو من قبل قطاع الطرق والنهابيين اللابسين لبس الدعم السريع كل الناس حزرت من الهجوم ده قبل مده طويله ،،

اليوم تواصلت مع بعض الرفاق من منطقة أبو قوته وعرفت إنو في عدم تعاون من المدير التنفيذي ومدير الشرطه حول مايحدث وما حدث من إخفاق ،،

الوصيه العايزاها تصل لأهالي منطقة أبو قوته ،، إنتو البتقرروا في شأن منطقتكم وإنتوا المعرضيين للإستهداف المليشيا دي لو دخلت حتغتصب وحتنهب وحتقتل وحتسرق وحتبشع بي أهلكم وحتطردكم من بيوتكم وحتنكٍل بيكم ،،، فما تسمحوا لأي شخص إنو يعطل أي إجراء إنتو شايفنوا سليم في حماية منطقتكم أعملوا اللازم إتكاتفوا إتعاضددوا ،، الحاجه البتحصنكم سووهاا وما تترددوا ،، من واجب الجيش والشرطه والمحليه يتعاونوا معاكم ومايخذلوكم ،، الناس تتدارك الموضوع ده سريع سريع الجماعه ديل حيجوكم تاني ،،

تبيان توفيق الماحي أكد