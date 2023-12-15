تبيان توفيق: مرض الشوفان





في تقديري أن التصرفات الصبيانيه التي يقوم بها (التمبرلي) حمدوك بتمثيله شخصية رئيس الحكومه المدنيه ،، وشعوره الداخلي بأنه شخص مهم ،، له وزن ومكانه ،، وأنه مازال رئيساً للوزراء وممثل للسودان ،، قد تُفهم هذه الحاله في سياق المرض النفسي المتأخر ،، بل هي حاله من حالات ( الهًيم ) المستشري بين أعضاء الجسد لدرجة أن حمدوك مازال يُقدم نفسه كشخصيه مؤثره وقادره على الفعل والعمل “” مع أنه الوحيد الذي أعلن إستقالته أمام الملأ ،،

هذه الحاله النفسيه المتأخره يُسميها المختصون بمرض ( الشوفان ) إذ يشعر المريض بحاله من الأهميه والقوة الخارقه ولكنه في طبيعة الواقع هو مجهول ومسفوه وليس له تأثير ،، هذا المرض الخطير ليس له علاج سوى التخلص من المريض عن طريق ( دفًنه اوحرقه ) في مكان بعيد نسبتاً لشدة عدوته المؤثرة وخطورة المصاب الذي يتقل العدوى عن طريق الإحتكاك المباشر أو غير المباشر ،،، !!

#أعوذ_بالله_من_الشيطان_الرجيم_ومن_كل_قحاطي_لئيم

تبيان توفيق الماحي أكد