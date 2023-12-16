تبيان توفيق: ياخالد سلك ،، يا يوسف عزت ،، يا جعفر حسن





ياخالد سلك ،، يا يوسف عزت ،، يا جعفر حسن ،، يا الفاتح مقدم الخلا ،، أنا عايزة أقوليكم إنو ؟

الفكره الغبيه بتاعة موكب مليشيا الجنجويد العملوه في شارع الستين كان فيها أخطاء حٍماريه ،،

* الموكب كان في شارع الستين والسكان من مايو وأنقولا ،،،

* الموكب من قدام مدنيين لابسين كداميل ومن الخلف أفراد مليشيا شايلين سلاح وقاعدين يضربوا ذخيره ،،،

*الموكب فيهو شعارات متناقضه مع بعضها البعض كل لافته موضوعها حٍماري أكتر من الحٍمار الرافعها ،،،،

*القاعدين يهتفوا في الموكب كلهم بيقولوا (كٍيزان _ فٍلول ) بكسر السين وفوق لي ده لابسين حجابات وكداميل وشايلين جهاز ثريا خلوي ،،

*الموكب قبل يبدأ كان في رجال مرور لابسين من بره لبس المرور ومن فوق مع اللياقه اللبس الداخلي كاكي دعم سريع ،،،

* بتاع المرور المزور الفي الشارع قاعد يؤدي عمله وكل عربيه جات ماره جمبوا وسمح ليها تمشي مافيها لوحات والله عربيه واحده فيها لوحات مافي ،،

*الموكب كلوا كده عباره عن فكره حًميريه نفذوها حًمير بحاله من الإستحمار المتأخر ،،

نسأل الله السلامه من هذا الإستحمار العجيب ،،

المره الجايه جودوا الشغل وشوفوا حمير من النوع البيفهم التمثيل صحيح ،، ماتاكلوا قروش بن زايد ساي وتعملوا شغل خارم بارم ،، لأننا حنبرمكم برم برم برم جد يا سعاليك ،،

تبيان توفيق الماحي أكد