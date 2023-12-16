



الدعم السريع تاني ما بمرق من خشم الخواجات بي هين

حملة إعلامية شرسة ضدو في كل الصحف والمواقع العالمية المعروفة مستندة على تقارير المنظمات الإنسانية والحقوقية ..

بالغلط مافي مقال واحد بيشكر فيهم

أي مقال بيبدا يحكي عمايلهم من قبل ٢٠ سنة

وبينتهي بإنو لو كان اتحاسبوا زمان ما كان كرروا الجرائم والإنتهاكات تاني

كل مرة لسبب أو دافع مختلف لكن تظل حقيقة واحدة ثابتة: إنتهاكاتهم على مر السنين ضد المدنيين والنساء والأطفال بقت علامة مميزة أشبه باللوقو يُعرفوا بيها بين الناس

بئس السيرة وبئس التعريف!

حنك الهامش والمظلومية ونحن الضحية يبدو إنو ما اشتغل نهائي مع المجتمع الدولي اللي حميدتي عيّن ليهو مستشارين يلاغوه بلغتو البيحب يسمعها

فشلت مليشيا الدعم السريع تماماً في تسويق خطاب مقنع للعالم خارج السودان

وقبلها وهو الأهم، فشلت المليشيا في تقديم خطاب يقنع الشعب داخل السودان

تبيان توفيق الماحي أكد