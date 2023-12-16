10 فوائد للمحاولة الانتحارية لمليشيا الدعم السريغ في شرق الجزيرة !!





أولا ،، جمعت عدد كبير من أفراد مليشيا الدعم السريع بسياراتهم واسلحتهم وإستدرجتهم لمكان مكشوف خارج الخرطوم مما سهل عملية إبادتهم جميعآ ،، المجموعات دي كلها كانت في بيوت المواطنين بالخرطوم !!

ثانياً ،، أثبتت أن القوات المسلحة السودانية بالمرصاد وجاهزه للتعامل مع أي تحرك مضاد والقضاء عليه !!

ثالثاً ،، جمعت قلوب الشعب السوداني مع جيشه وأكدت أن الهم واحد وأن أي مهدد للبقعه الآمنه غير مرغوب به !!

رابعاً ،، هذه المحاوله الانتحاريه أحبطت روح المليشيا وقياداتها ومن يقفون خلفها وأدخلتهم في حاله هستيريه بإغراق الميديا بالرسائل المحبٍطه ،،

خامساً ،، هذه المحاوله الانتحاريه أثرت على ناشطي قحط ذراع المليشيا السياسي وجعلتهم في حالة حيره ويأس وإحباط وإرتباك وتظاهر بأن الوضع سيء حتى بعد إنجلاء المحاوله الانتحاريه وأظهرت بأنهم يرغبون فعلياً في نجاح المليشيا بالسيطره ع بقعه آمنه أخرى !!

خامساً ،،، هذه المحاوله الانتحاريه رفعت الروح المعنويه بين عامة الناس أكدت جاهزيتهم على حمل السلاح والدفاع عن النفس والوطن بل إن أغلبهم طالب بضرورة تسليحهم للدفاع عن أرضهم !!

سادساً ،، هذه المحاوله الانتحاريه جيده وجميله ورائعه ومستحبه لأنها وسيله فعاله وممتازه وعمليه للإجهاز على أكبر كمية ممكنه من أفراد مليشيا الدعم السريع التي تختبئ داخل منازل المواطنين ومؤسساتهم !!

سابعاً ،، اليوم إستطاع الجيش السوداني إبادة كمية كبيره من مليشيا الجنجويد بأقل جهد ودون خسائر فادحه وبزمن وجيز جدآ وهذا هو المطلوب !!

ثامناً ،، هذه المحاوله الانتحاريه كشفت أن هنالك أفراد وخلايا نائمه تسكن وسط المواطنين بمدينة مدني وما حولها من القُرى مما ساعد على إعتقالهم جميعآ !!

تاسعاً ،، هذه المحاوله الانتحاريه أدت لتفاعل الاجهزه الأمنيه والشرطيه وجهاز المخابرات السودانيه مما أدى لإنتشارها ونفض الغبار عنها ومراجعتها للمقيمين والمشتبه بهم !!

عاشراً ،، هذه المحاوله الانتحاريه تعتبر ضربه قاضيه للجهات التي تتبنى مشروع مليشيا الدعم السريع لأنها خسرت معركة أتت بعد تأخر طويل بعد آخر هجوم منظم لهذه المليشيا !!

لا أحد يحبب الموت والخراب ولكن نكتب لنتعلم معاً ،،،

تبيان توفيق الماحي أكد

