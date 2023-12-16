تبيان: هدى عربي مابتحصل مكانة ندى القلعة إلا تقلع الكدمول الداخلي وتتضامن مع شعب السودان





✍️ إهتزاز الأقذام !!

هدى عربي مابتحصل مكانة ندى القلعة إلا تقلع الكدمول الداخلي وتتضامن مع شعب السودان المكلوم لتضمد جراح مُعجبيها من أحرار الوطن !! فلا غناء مع الأشلاء !! ولا فرح مع القرح !! ولا هجيج مع ضجيح الحديد وألسنة البارود !!

الكل نازح ،، الدماء تسيل ،، الناس جوعى ،، الأرواح تتصاعد ،، الأشلاء متناثره ،، الكل متأثرُ وحزين ،، لا يمكن أن تكون الصورة رديفُ لبعضها إهتزازُ للمسارح وإهتزازُ الأرض من كثرة المذابح !!

إستقيمي يا هُدى فالتاريخ يكتب من جديد ،، أفيقي وقفي وقفة المُحب لوطنه لا المُحب لنفسه !! حقاً إنه لتاريخ جديد ،،، مكتوب بالدماء ومسطرُ بين الصحائف ولكلٍ ماجاد به ،، والحساب ورد ،،

تبيان توفيق الماحي