تبيان توفيق: عرمان يمسح دموعه بمنديل الفلول !!





عرمان يغرد باكياً متألماً ذارفاً دموع التماسيح على فشل مخطط إثارة الفوضى الذي خططت وسعت له المليشيا بمدينة ود مدني ،،

كما أسلفتُ سابقاً بأن اللجنه الأمنيه لولاية الجزيره قامت بالأمس واليوم بعمل إستخباري ضخم وكبير مبنيُ على معلومات إستخلاص دقيقه ،، حيثُ داهمت مقار الخلايا النائمه لمليشيا الدعم السريع وشبكات الذراع السياسي المتعاونه معها ،، إستخدمت المخابرات في هذه العمليه الكلاب البوليسيه وأجهزة الكشف المتقدمه وأجهزة التنصت المتطورة حيث قامت بإلقاء القبض على العديد من العناصر الفاعله تحت واجهات مختلفه وأولها لافتة العمل الإنساني ،، هذا الفعل الإيجابي الفاعل يُعدُ صفعه لمليشيا الدعم السريع وذراعها السياسي والمتعاونين معها ،،

في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ظلت اللجان الأمنية فاعله وتقوم بعملها على أكمل وجه للحد من إنتشار الجريمه وتحجيم الفوضى ومنع التعدي على المواطنيين الآمنين وترويعهم كما حدث بحاضرة مدني اليوم ،، هذا العمل مطلوب ومستحب ومبارك من جميع الحواضن الشعبيه التي تلتف خلف القوات المسلحة السودانية وتحُثها على أداء مهامها على أكمل وجه لمنع حدوث الجريمه وذلك بضرب خلايا التخريب والإرهاب التابعه لمليشيا الدعم السريع بيد من حديد عبر تفعيل وإنفاذ قوانين الطواريء !!

إلا أن ياسر عرمان كعادته لايريد سوى إنتشار الفوضى وزعزعة الأمان والإستقرار ولا يرى الجهات الأمنيه إلا بمنظور الجهات المعتديه الباغيه المتسلطه ولا يراها كأي جهات دستوريه تؤدي واجبها المقدس تجاه المواطنين وأمنهم ،، هكذا هو ياسر عرمان ظل دائمآ يغرد ويصرخ ويتألم ،، كلما فشل الدعم السريع في مسعاه خرج عرمان وملأ الدنيا صراخ وبكاء وعويل ليدعي بأن الفلول فعلوا كذا ؟ وهو منديل عرمان الدائم الذي يُبلل به دموعه ويمسح عليه خدوده كلما إشتد البل وسقط شراع للمؤامرة الضخمه التي يتعرض لها الشعب السوداني وجيشه

#الدعم_السريع_مليشيا_إرهابية

#قحط_ذراع_سياسي_لمليشيا_الدعم_الشريع

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد