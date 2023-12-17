الشباب النزحوا من الخرطوم الى مدني وإختاروا طريق الذلة والمهانة الان (..)





الشباب النزحوا من الخرطوم لي مدني وإختاروا طريق الذله والمهانه وعدم الصمود والإستبسال والمقاومه والدفاع عن النفس والعرض والأرض الآن كرروا نفس الخطأ ونزحوا من مدني لي سنار والقضارف ،، بلد ماقادر تفديها وتصبر ع أزاها وعلى حد أدنى تدافع عن بيتك وأسرتك دي بلد مابتتشرف بيك ،، إنت ما قدرها وأصغر منها ،،

المقاومه الشعبيه من ضٍلع الجيش السوداني

#الدعم_السريع_مليشيا_إرهابية

إذا كان إنت ماعندك رغبه ومقدره تدافع عن بيتك وأسرتك ،، ياريت تصبر وتنتظر لحدي ما يجوا الناس الحيدافعوا ليك ،،

#المقاومه_الشعبيه

#الدعم_السريع_مليشيا_إرهابية

للأمانه والتاريخ

من سطر الصمود الحقيقي هُم أهل الأبيض ونيالا وزالنجي رغم تعرضهم للهجوم والقصف المستمر إلا أننا لم نسمع ولم نقرأ منشورات على شاكلة

الطريق الفلاني آمن

الناس تطلع بي سرعه

انا عايز/ه عربيه توصلني

انا بفتش لي ع سكن

دايرين زول يطلعنا

حقيقه في ناس ما مقتنعين إنو البيوت الساكنين فيها حقتهم ما ممكن تكون غبي بالطريقه دي ،، متين حتدافع عن أرض اجدادك عن مالك عن نفسك عن عرضك عن كينونتك !!

تبيان توفيق

