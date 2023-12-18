



العالم كلوا بمافيها الأمم المتحدة والايقاد والرباعيه والإمارات وأمريكا لو عايزين يعرفوا الحقيقه ممكن يعملوا إعادة لفيديوهات المواطنين في مدني قبل هجوم المليشيا عليهم وأثناء الهجوم وبعد الإنتصار عليها حيعرفوا مقدار محبة الناس للجيش السوداني ومدى الطمأنينة البيشعروا بيها ومدى كُرههم للدعم السريع ،،

من خلال الفيديوهات دي حيعرفوا إنو مليشيا الدعم السريع ماعندها مستقبل ولا عندها نصير وإنها مليشيا منبوزه ومكروهه ولايمكن أن تكون حامي للمواطن ولا حارس لأيٍ شعار من شعارات الثورة !! على المجتمع الدولي أن يحترم خيارات الشعب السوداني ويحتكم لصوت العقل ويعجل بتصنيف الدعم السريع كمليشيا أرهابية ،، للمساعده على كبح جماحها والقضاء عليها بإطلاق رصاصة الرحمه ع صدرها ،، وكل ذلك سيكون من مصلحة المواطن وعامل من عوامل إستقراره وإستقرار البلاد !!

تبيان توفيق الماحي أكد