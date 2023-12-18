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لا بد من المواجهة ..النزوح ما حل
الحمر و الكبابيش ثابتين في ارضهم…. حركات الزغاوة مصنددة في الفاشر …..بقية مناطق السودان لازم تتسلحوا و تصنددوا في ارضكم …النزوح ما حل….المليشيات عبارة عن مواطنين نهابين و مرتزقة ……و انت كمواطن كانت قدامك 8 شهور تتسلح و تتحد مع جارك او قرايبك و قبيلتك و تتدربوا عشان تحموا ارضكم و عرضكم ……
هسي ناس مدني ديل لو كل شباب حي تسلحوا و عملوا قناصة في الاحياء حقتهم و عملوا خنادق في مرتزق بقدر يدخل مدني و احيائها …..
لا بد من المواجهة ….النزوح ما حل ….
محمد عثمان
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