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لا بد من المواجهة ..النزوح ما حل

2023/12/18

الحمر و الكبابيش ثابتين في ارضهم…. حركات الزغاوة مصنددة في الفاشر …..بقية مناطق السودان لازم تتسلحوا و تصنددوا في ارضكم …النزوح ما حل….المليشيات عبارة عن مواطنين نهابين و مرتزقة ……و انت كمواطن كانت قدامك 8 شهور تتسلح و تتحد مع جارك او قرايبك و قبيلتك و تتدربوا عشان تحموا ارضكم و عرضكم ……

هسي ناس مدني ديل لو كل شباب حي تسلحوا و عملوا قناصة في الاحياء حقتهم و عملوا خنادق في مرتزق بقدر يدخل مدني و احيائها …..
لا بد من المواجهة ….النزوح ما حل ….

محمد عثمان

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