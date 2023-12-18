



الحمر و الكبابيش ثابتين في ارضهم…. حركات الزغاوة مصنددة في الفاشر …..بقية مناطق السودان لازم تتسلحوا و تصنددوا في ارضكم …النزوح ما حل….المليشيات عبارة عن مواطنين نهابين و مرتزقة ……و انت كمواطن كانت قدامك 8 شهور تتسلح و تتحد مع جارك او قرايبك و قبيلتك و تتدربوا عشان تحموا ارضكم و عرضكم ……

هسي ناس مدني ديل لو كل شباب حي تسلحوا و عملوا قناصة في الاحياء حقتهم و عملوا خنادق في مرتزق بقدر يدخل مدني و احيائها …..

لا بد من المواجهة ….النزوح ما حل ….

محمد عثمان