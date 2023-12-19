عائشة الماجدي: حدك وين يا برهان كلمنا نحن مواطنين ؟





مبدئيًا—

انا مع الجيش ولو تبقي بوت عسكري جيش سأظل أدعمه ولو المرتزقة نزلوا ملائكة سماء أنا ضد الجنجويد وسأظل ضدهم ليوم القيامة —

( إنتهي )

ثانيًا—

@ سقوط بعض أجزاء مدني لم يكُن عندي مستغرب قبل أيام حذرت بإقالة والى الجزيرة السابق وتأخرت إقالته وأنا كنت أدري ماذا يفعل وألى الجزيرة السابق ..

@ حذرت في نفس المقالات وطالبت كمواطنة ساي بإقالة

اللواء قائد الفرقة الأولي مدني ولم ينظر في أمره وأنا كنت أدري ماذا هناك …

@ تحدثت عن إستخبارات الجزيرة بصورة شبه يومية في مقالاتي

في هذه الصفحة وأن هناك خلل واضح وثغرات فتحت للمليشيا والإستخبارات في مدني ( نائمة ) تحدث مع أحدهم تلفونيًا ان حرس عبدالرحيم المجرم فلان يوجد معاكم في مدني في حي كذا ومعه كذا وأن حي الزمالك يوجد فيه جنجويد وخلايا نائمة ( الكلام دا موجود ومحفوظ في الصفحة دي بشهادة الكل )

لم يهتم لا الإستخبارات ولا الجيش ولا غيره ..

قدمت معلومات في غاية الأهمية وملكتهم كل ذلك لم يهتم أحد ،، وللأسف كل معلومة كتبتها حدثت بالنص ..

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@ ثالثًا بالأمس كتبت هنا ونبهت الجيش أن كيكل ( المرتزق الجديد العاق الحقير ) أنه جمع كل ضعاف النفوس وأشتري الكل وأن غدًا سوف تسقط ( تمبول ) مع الفجر وألتقطت معلومة من أحد المرتزقة مرددًا هنا ( بكرة بنصبحا في مدني ) .. وقد كان …

نقلت المواقف والتحذيرات هنا ومافي زول عايز يسمع ..

إن سقطت مدني بالكامل فهذا يعني قطع الإمداد لثلاث ولايات

مع وضعهم قطع النيل الابيض وسنار والقضارف ..

@ هؤلاء المرتزقة الرمم قطعوا الكبري دخول علي مدني جاتهم تعليمات بأن لا يتحركوا ويقفوا مكانهم والآن بينتظروا تعليمات

وفيما بينهم يتهامسوا !

ممكن بعد دا الطيران ينتهي منهم لحدي الآن منتظرين تعليمات هم ..

الآن مجددًا سوف أتبرع بمعلومات ساي شغل لله ..

( مرتزقة الجنجويد يتحسبوا لكبري الدويم وعينهم علي الدويم النيل الأبيض ..عايزين الكبري ) …

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يالبرهان يجب تسليح المستنفرين والمواطنيين والكل الأمر أصبح حفاظ علي العروض

@ حدك وين يا برهان كلمنا نحن مواطنين ؟

نصر الله الجيش السوداني علي مرتزقة الجنجويد وعلي العملاء والخونة وعلي كل متربص وعلي من باع شرفه مقابل جنيهات من جنجويدي حقير ….

نصر من الله وفتح قريب

جيش واحد شعب واحد

عائشة الماجدي