مصطفى ميرغني: ما جرى في مدني أن الجيش خسر المعركة





ما جرى في مدني أن الجيش خسر المعركة

الجيش قاتل يوم الجمعة من صباحها إلى مسائها و كذلك يوم السبت و الأحد و الإثنين إلى سقوط الكبري

بذل جنودنا قصارى جهدهم و قدموا دماءهم دفاعا عن الوطن

و نرجو أن تكون الكرة لهم و أن يحقق الجيش النصر الكبير بتحرير السودان ان شاء الله

تقبل الله قتلانا و شفى جرحانا و فك أسرانا

حميدتي بمعاونة القحاته و الضغط الدولي نجح في كل ما يمهد له الطريق في سكوت و غياب للشعب تماما وكذلك،طور من قواته شكلا ومضمونا وعدة و سلاحا ،و أضعف الجيش

و حل هيئة العمليات و الدفاع الشعبي الذين كان بإمكانهما دحره تماما ، و تمت شيطنة القوات النظامية من القحاته بكل السبل

فجاءت هذه المعركة و الجيش في حاله هذا و مع ذلك بذل جنوده كل غال ونفيس…

حن مارقين فازين بأنفسنا

و عساكر الجيش ماشين بصدور عارية لأرض القتال و الدفاع عن الشعب

وفق الله جيشنا لما يحب ويرضى

مصطفى ميرغني