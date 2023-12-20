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مصطفى ميرغني: ما جرى في مدني أن الجيش خسر المعركة

2023/12/20

ما جرى في مدني أن الجيش خسر المعركة
الجيش قاتل يوم الجمعة من صباحها إلى مسائها و كذلك يوم السبت و الأحد و الإثنين إلى سقوط الكبري

بذل جنودنا قصارى جهدهم و قدموا دماءهم دفاعا عن الوطن
و نرجو أن تكون الكرة لهم و أن يحقق الجيش النصر الكبير بتحرير السودان ان شاء الله
تقبل الله قتلانا و شفى جرحانا و فك أسرانا

حميدتي بمعاونة القحاته و الضغط الدولي نجح في كل ما يمهد له الطريق في سكوت و غياب للشعب تماما وكذلك،طور من قواته شكلا ومضمونا وعدة و سلاحا ،و أضعف الجيش

و حل هيئة العمليات و الدفاع الشعبي الذين كان بإمكانهما دحره تماما ، و تمت شيطنة القوات النظامية من القحاته بكل السبل

فجاءت هذه المعركة و الجيش في حاله هذا و مع ذلك بذل جنوده كل غال ونفيس…

حن مارقين فازين بأنفسنا
و عساكر الجيش ماشين بصدور عارية لأرض القتال و الدفاع عن الشعب
وفق الله جيشنا لما يحب ويرضى

مصطفى ميرغني

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