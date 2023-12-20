نزار العقيلي: السودان يمتلك جيش (تاني) قاعد في دكة البدلاء بكل إنضباط وصبر





تعال يا كائن

انت بتقول إنو الجيش إنسحب و إنو الجيش ما عايز يقاتل و إنو الجيش ما عايز يسلح المستنفرين .. انا بتفق معاك ياااخ .. و خلينا نطلع من كلامك ده بي حاجتين مهمات .. الاولى (الجيش موجود لسه ) و ( المستنفرين موجودين بالكامل ) .. مش ده كلامك ؟

يبقى يا كائن طالما عندنا جيش ما زال موجود و ما إنقرض و عندنا مستنفرين على مد البصر معناها ( المعركة الحقيقية لم تبداء بعد )

شوف يا كائن .. لو الجيش طلع كلووو خونة و المستنفرين طلعوا كلهم كيزان خليك متأكد و واثق جدا” من حاجتين .. الأولى هي إنو المليشيا ما بتحكم السودان .. التانية هي إنو السودان عندو جيش ( تاني ) قاعد في دكة البدلاء بكل إنضباط و صبر .

ابقوا الصمود ما تبقوا زيف .. ما تخلو شرائح الغرف الإعلامية و الإلكترونية تركب فيكم .. ما تدخلو في نفوسكم شريحة ساااااكت .. اركزوا .. اركزوا

قطاع غزة بالكامل ما بيتعدى ال٣٦٥ كيلو متر مربع يعني مساحة منطقة امدرمان القديمة اكبر بي اكتر من عشرة اضعاف قطاع غزة و بعد ده كلوو جيش الإحتلال بكامل إمكانياته و بكل المساعدات الفنية و اللوجستية و المالية العالمية ما قادر يسيطر عليه رغم انهم دمروا القطاع تدمير ما اعتيادي .. إحنا في السودان بنقاتل في مليشيا عندها عتاد حربي يفوق عتاد حركة حماس بآلاف المرات و بيصلها دعم دولي و إقليمي من كل إتجاه و منتشرة في مساحات اكبر من عدة دول مجتمعة و بعد ده كلووو إحنا بنزعل لامن تسقط فرقة او تسقط محلية او ولاية .. بنزعل شديد لامن الجيش ينسحب رغم انو الإنسحاب جزء من تكتيكات المعارك في كل العالم .

ما اي كلام يخطر على بال الواحد مننا يقوم يطلع يقولو .. في كلام ما بينفع يتقال اساسا” ليوم الدين و في كلام ما ينفع يتقال حاليا” لانو التوقيت ما مناسب .. إحنا في حرب كبيرة جدا” و معركة نكون او لا نكون .. مافي مجال حاليا” لمساءلة او تخوين قواتنا المسلحة .. إيمانا بالنصر كبير جدا” و ثقتنا في ربنا و قواتنا المسلحة لا تحدها حدود لانو على علم تام بحجم المؤامرة الإقليمية و الدولية .

حاجة مهمة :

الفريق( عنان ) الصندوق الأسود للمعركة .. اتذكروا الأسم ده كويس ما تنسوهو

نزار العقيلي