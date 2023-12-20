هشام الشواني: حرب لاستعمار السودان





نسأل الله أن يحفظ السودان وينصر السودان. الحرب في الأساس حرب لاستعمار السودان، والمليشيا قوة مخربة غاشمة تتلقى سلاح كثيف من الخارج وتوظف مخزون بشري من المتفلتين والمرتزقة ومحدودي الأفق ممن تأخذهم عصبية الدم. نعم شروط الهزيمة كثيرة سياسيا وعسكريا واجتماعيا واقتصاديا والشعب دفع ثمن غال، ولكن المقاومة اليوم واجبة وفرض عين بكافة أشكالها، يجب أن نترك اللوم ونتدارك الأمور ونتحرك عسكريا وسياسيا لإنقاذ السودان. المليشيا لو كانت تمثل على الأقل مصالح محلية لأمكن التسوية معها؛ لكنها للأسف تمثل مصالح استعمارية لابد من النهوض لمواجهتها.

هشام عثمان الشواني