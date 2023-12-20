بوست ممنوع لقصار البصيرة !!





أظن أن مافعله أسامه عبدلله وعلي كرتي بقائد قوات الدعم السريع ترك تأثيره العميق ووقعه الصعب على نفس حميدتي لدرجة أكبر من شعورة بالحزن على مقتل الآلآف من جنوده !! فالرجل خرج متألماً جدآ صبيحة ١٥ إبريل متحدثاً عنهم وكأن كل منهم ( عًلم عليه بٍعلةٍ ما ) حتى فقد ماء وجهه وأجهش بالبكاء !!

في تقديري أن علي كرتي أضاف رقماً قياسياً لطبيعة الواقع السياسب فالرجل مذكور في كل مكان مع أنه غير موجود وقليل الكلام والظهور !! مع ذلك ظل مصدر قلق وإزعاج حتى أمريكا فرضت عليه القيود دون أن تراه علنياً ،،

قد تُفهم مقصوصتي خطأً ولكنني سأتسائل

ماهذا الشيء بالله عليكم ،،،

تبيان توفيق الماحي أكد