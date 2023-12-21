تبيان توفيق: الجيش مستحيل يبيع





الجيش لو عايز يبيع كان خلى فولكر وخلى قحت وخلى القراي وخلى حميدتي يستلم ،، الجيش لو كان خائن ماكان قدم أرتال الشهداء المضوا في سبيل فداءهم الشعب السوداني ،، الجيش لو كان خائن كان إتنفذ مشروع إستعمار السودان منذ تولي قوى الحريه والتغير ونُشطائها زمام الامر في السودان ،، الجيش لو كان خائن كان وقت زي ده

البارات وش

المثليه عاده

الدعاره شرف

المساجد مقفله

المناهج غير

حقيقه الجيش قدم كتييييير وصبر كتيييير الباقي علينا نحن نفهم طبيعة الاستهداف ده ونعرف إنو في معركة أساسها هدم الجيش ده وتفكيكه المعركة دي ما حقت الجيش براه المعركة دي حقتنا كلنا وأساسها إننا نحافظ ع جيشنا ده ونسندوا ونحميه ونقيف معاه ونلتف حوله ونكون سند ليهو ،، ياجماعه ماتدوا الناس فرقه تشتت شملكم مع جيشكم ماتدوهم فرقه يحبطوكم خليكم واعييين والله والله والله معركتهم الاساسيه إنك تخلي جيشك وتنبذوا وتكون بعيد منو ،، اوعك تكون إنت/ه الخائن ،، اوعك تكون معول ،،

ماعايزين نغلط مرتين ونهدم جيشنا لأنو هدم جيشنا معناه هدم الباقي من السودان !! الناس توعى الناس تفهم الناس تكون عندها عقل ،، شوف الجهات القاعده تثبط الهمم والقاعده تنبذ الجيش وتقوليك إنو الجيش خائن حتلقاها كلها من طرف المليشيا وطرف قحط وإعلام الميدان المساند للمليشيا ،، الناس ترعوا ياجماعه وتنتبه وتكون وااااعيه ،،

#الجيش_صمام_الامان

✍️تبيان توفيق الماحي أكد