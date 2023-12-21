تبيان توفيق: نقطة ضعف المليشيا (..)





نقطة ضعف المليشيا أنها لن تستطيع أن تتخلى عن العادات الموروثه !! سرقه إغتصاب نهب قتل تعزيب !! وهذه النقاط لن تؤهلها لأن تكون منسجمه مع أي مجتمع محلي مهمآ كان ،، #سلطة_الأمر_الواقع التي تريد قحط شرعنتها ستنتهي عند نقاط الضعف المذكورة !! الكل نزح عندما هجم الدعم السريع من شدة الخوف مما ذُكر ،، وهذه نفسية الشعب السوداني تجاه الذراع العسكري المدعوم من ذراع قحط السياسي !!

لن ينجح مشروع الشرعنه لأن الفاعل غير مؤهل من الأساس !!

تبيان توفيق