نزار العقيلي: انت شايف وسامع القوى السياسية بتطالب المواطنين انو يتعايشو مع المليشيا ولا ما شايف ؟





انت يا كائن شايف إنو في مرتزقة مع المليشيا من غرب و جنوب و شرق افريقيا ؟؟ انت شايف إنو المليشيا مع المرتزقة بتنتهك ارضك و عرضك و مالك ؟؟؟ شايف ولا ما شايف ؟؟ انت شايف إنو في متعاونيين مع المليشيا و المرتزقة في منطقتك المنكوبة ولا ما شايف ؟؟

انت شايف و سامع القوى السياسية بتطالب المواطنين انو يتعايشو مع المليشيا و المرتزقة ولا ما شايف ؟؟

لو ما شايف بي عيونك ياريت تورينا انت بتشوف بي وين ؟؟

ما عايز اقول ليك يا كائن انت عشان كرامتك كنت بتقيف بي صدر عاري تواجه البنادق و المدافع و عشان إنتهاكات المليشيا و قتلها لاخوانك في ارض الإعتصام كنت بترس الشوارع و تقفل البلد فوق و تحت و بتمنع دخول قواتك النظامية و الغير نظامية من دخول مناطقك .. ما عايز اقول ليك يا كائن ليييه ما بتعمل كده هسه مع المرتزقة و مع المليشيا .. ما عايز اطالبك بي كده و لا عايز اقول ليك استنفر مع جيشك .. عايز اقول ليك ليه ما بتطلع تغبر كراعك ذي زمان ؟؟ وين مواكبك و مليونياتك ضد إنتهاكات المليشيا لاهلك و بلدك ؟؟ وين مظاهراتك ضد الدول الداعمة للمليشيا و للمرتزقة ؟؟؟ ليه ما عايز تطلع في عطبرة و نهر النيل و الشمالية و النيل الابيض و النيل الازرق ؟؟ ليه ما عايز تثبت للعالم إنك مع جيشك و وحدة بلدك ؟؟ البقولو ليك ده هو اضعف الإيمان يا كائن .. الشمس الشرقت من عطبرة و سنار و بورتسوان المانع شنو إنها تشرق تاني من عطبرة و كل المدن الآمنة ؟؟؟ عارف يا كائن انت ما قادر تعمل كده لييييييه ؟؟؟

بي بساطة جدا” عشان انت كنت مجرد اداة في يد جهات و منظمات و اجهزة مخابرات بتحركك لتحقيق اهداف بعيدة .. و دي هي نفس الجهات و المنظمات و الدول الداعمة حاليا” للمليشيا و للمرتزقة في بلدك .

نزار العقيلي