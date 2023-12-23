تبيان توفيق: نظفوا صفوفكم يا أبناء نهر النيل!!





نظفوا صفوفكم يا أبناء نهر النيل!!

لو حصل في نهر النيل أي نوع من أنواع الخيانه الحصلت في الجزيرة حيكون فيها دم تقيل !! لأنو فعلياً كده بقى فيها ناس صاحيين شديد بعد أحداث مدني دي ،،

ماتخلوا العملاء والخونه بيناتكم

أبناء نهر النيل نصيحتي ليكم ،، أي زول إتعين في موقع حكومي أو عسكري ( فيهو إتخاذ قرار ) من زمن حمدوك وللآن قاعد في مكانوا ،، سواءً كان جوه الجيش جوه الشرطه جوة الجهاز جوه الحكومة التنفيذيه أعفوه من التكليف الآن ع حد أدني ،، وبعدين ممكن تراجعوه ،، لكن الآن كده

أي زول عندوا علاقة بقحت عندو علاقة مع حميدتي خلوه بعيد من موضع القرار ،، الحاجه دي في يدكم الآن ياريت ما تتأخروا فيها وبعدين تندموا ،،، إتخيلوا إنو والي الجزيرة الفات لافي مع كيكل ولابس كدمول ،،،العود لو مافيهو شق مابيقول طق ،، والقحاطه اليوم فيهم شق وإنتو بتعرفوهم نفر نفر حاولوا زحزهم بعيد من مكان اتخاذ القرار على الاقل خلال الفتره دي حتى لو كانوا من أبناء نهر المعروفين!!

تبيان توفيق الماحي أكد