العجيب المليشيا أعادت سيارة والد خالد سلك التي نهبتها في فداسي





في فداسي…

وهي واحدة من قرى الجزيرة ومحل ميلاد جمال الوالي رئيس نادي المريخ السابق وخال خالد سلك بتاع المؤتمر السوداني…

في فداسي المليشيا الإماراتية الإرهابية سرقت سيارات المواطنين..

ومن ضمن السيارات المسروقة سيارة والد خالد سلك بتاع المؤتمر السوداني..

العجيب المليشيا أعادت سيارة والد خالد سلك

ناس فدااااسي قالوا ليه هو بس..

رجعوا ليهم عربااااتهم كلهم..

فهل عشان خاطر خالد سلك؟!

ام ستعيد المليشيا كل السيارات المسروقة في الجزيرة ومدني والخرطوم ونيالا والجنينة وزالنجي..

يا برهان في أوضح من كدا..

اتصل فداسي تأكد

يمكن بنكذب

( منصور الهادي)