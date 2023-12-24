عائشة الماجدي: دا الحق وعكازي جنبي





رغم خيانة ( أحمد ال ما طيب ) لأهلنا في الجزيرة وبرغم وجعي علي تحذيري المُسبق وتوصيل كل المعلومات بتاع مدني الطنشها أحمد الخاين وسلم الجزيرة تسليم مفتاح ..

البحصل حاليًا في الجزيرة لا برضي صليح ولا عدو قُري الجزيرة تُستباح من أسبوع قتل وإغتصاب وإصابات بالجملة رميتوا الجزيرة لمليشيا الدعم السريع وإشتغلوا زي الكلاب السعرانة وبطريقة إنتقامية في الناس !!

يشهد الله وارد الخاص عندي يوجع القلب كل قُري الجزيرة اغتصابات وقتل بالجملة وسرقة ممتلكاتهم وأحدهم يضع سلاحه علي رأس سيدة مهددًا لها ان تسلمهم مفتاح عربية واقفة في بيتها !

وبالأمس منطقة أم دقرسي قتل وسلب ومنطقة القوز. والمعيلق وجنوب الجزيرة كلها انتهت ..

التعليق هنا —-

لماذا إستهان البرهان بالجزيرة وبلغ به الهوان بأهلنا في الجزيرة هذا الواقع المرير !

لماذا لم يسلحوا أهل الجزيرة بل رفضوا تسليحهم ..

السؤال للجيش سيبكم من برهان ؟

إنتوا يا جيش ح تسيبوا ولاية الجزيرة للجنجويد يعملوا قصصهم دي وإنتوا تتفرجوا ولا رأيكم شنو ؟

انتوا يا جيش مواطنيين الجزيرة دي خارج حساباتكم ما حلفتوا القسم تحموا ( العرض والأرض ) اها الجزيرة دي أخواتنا ديل مش عرضكم ؟

مافي ود مقنعة جياشي يحرر الجزيرة دي من الأوباش ديل يا جيش ؟

خلاص نضرب الروراي ولا كيف ؟

ما يجيني ناطي زول يقول لي خطة وتكتيك عشان انا كمواطنة

معنية بالخواتيم وخواتيم القصة دي في الجزيرة كانت إستباحة !!!!!

ياخ الجزيرة قاطعة شبكة إتصالات من أسبوع المغتربين قلبهم مقطوع علي أهلهم الما عارفنهم اغتصبوا نسوانهم الجنجويد ولا سرقوا شقي عمرهم الجنجويد !

يا جيش ارجعوا لصوابكم واتقوا الله في أهالي الجزيرة !

ما عايزين تحرسوهم يالبرهان ناس الجزيرة ديل ادوهم سلاح خلوهم يحموا بيوتهم ونسوانهم .. لكن ما ممكن لا عايزين تحرسوهم لا عايزين تسلحوهم ..

يمين بالله دا غُبن يشق وقهر غريب ..

يالبرهان خاف الله في الجزيرة ..

وتاني ح اجي راجعة أكتب بالتفصيل …

نصر الله الجيش السوداني علي الخونة وعلي مرتزقة الدعم سريع …

جيش واحد شعب واحد

عائشة الماجدي