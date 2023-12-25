



سقوط مدني أظهر لينا انو القحاتة 90% منهم من ولاية الجزيرة ، سبحان الله قبل سقوطها حذرنا من تواجدهم بالجزيرة بالله طلعوا أهلها وساعدوا في احتلالها وفرو منها للولايات الآمنة وصاروا يدينوا الدعم السريع باستحياء .

القحاتة يوم سقوط مدني ، من الغرابة انو القحاتة 90% منهم من الجزيرة والشمالية ، أهلهم بتم قتلهم وسلبهم ونهبهم وتشرديهم ولما أبناء الإقليم الأخرى يدافعوا عن أهلهم داخل الجيش والامن والمتطوعين يقولون عليهم كيزان وفلول .

فارس النور

الدقير

سلك

شريف محمد عثمان

عثمان فضل الله

حنان حسن

جعفر حسن

كيكل

شريف الحمادابي

البوشي

بت البوشي

مدني عباس

محمد خليفه

اسعد التاي

ياسر عرمان

عمار صالح

عثمان عجبيين

والقائمة تطول

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القحاتة ياداب حسوا بالحزن والذعر لما مليشيا الدعم السريع روعت أسرهم الكانت آمنة بعد النار مسكت في سراويلهم عملوا فيها شرفاء ! كما قال ملاسي .