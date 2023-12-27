نزار العقيلي: (التيار الشيطاني وسواقة الضان)





كلنا عارفين إنو في كيزان شايلين السلاح و واقفين الف احمر مع القوات المسلحة في كل الجبهات و قدموا الغالي و النفيس و ديل فوق راسنا بي فوق لانهم قدموا الوطن على مصلحة التنظيم .. لكن اغلبيتنا ما عارفين إنو في تيار كيزاني آخر ما عنده اي مشكلة في إنو البلد تضيع و تتقسم دويلات في سبيل تحقيق مشروعهم و غاياتهم ..

الحاجة دي ما جديدة و الإنقسام ده قديم و كتبنا عنه كتييييير و ممكن نقول من زمن محاولة ود ابراهيم في ٢٠١٣ .

الثورة المصنوعة في ٢٠١٨ كانت نتيجة لتحالف التيار الكيزاني و انا مسمهيو التيار الشيطاني مع مصادرهم و كتائب ظلهم داخل القوى السياسية .. و دي مواضيع اتكلمنا عنها كتييييير قبل كده لامن فترنا .. اها التيار الشيطاني ده هسه ظاهريا” ضد المليشيا لكن في الحقيقة هم شغالين بي تناغم بديع جدا” لانو عدوهم واحد و هو البرهان و اركان حربه .. التيار الشيطاني بيحاول يسوق الناس سواقة الضان بي تشكيكه في قيادة القوات المسلحة .. بيقولو ليك إحنا مع الجيش لكن البرهان خائن .. بيستغلوا جهل العامة بأمور الجيش .. قلنا ليهم اذا البرهان خائن معناها كل قيادة الجيش خونة .. مافي حاجة اسمها القائد خائن في العسكرية ..

الخيانة في الجيوش بتتم من تحت ما من فوق .. التيار الشيطاني ده عنده مجموعة ضباط داخل الجيش و ديل هم الخونة الحقيقين .. و ده موضوع ح نشرحوا لاحقا” لانو ده ما وقتو .

مافي سوداني حر بيرفض التعبئة و الإستنفار و تسليح المواطنيين .. لكن آلية و توقيت التسليح دي مسألة بتخص الجيش بس .. الجيش هو البيعرف يسلح منو و يخلي منو و يسلح متين و كيف و بي ياتو نوع من الاسلحة .. ليييه الجيش بيعمل كده ؟؟ عشان عارف إنو في تيار شيطاني عايز يستقل فرصة التسليح عشان ينفذ اجندة حزبية عفنة و يخدم مصالحه .

التيار الشيطاني ده عنده غرف شيطانية كبيرة بتلعب بعقول العامة و بتحاول توجه الراي العام لمصالحها .. حاليا” بيصرخوا صباح و مساء ضد البرهان و قيادة الجيش في عملية واضحة و فاضحة بتعكس نواياهم الحقيرة .. و الصراخ ده في الميديا و قنواتهم المختلفة نتيجة فشلهم في حملات التشكيك على ارض الواقع .

رسالتي لاهلنا في الجزيرة بقول ليهم انو الخراب و الدمار الاتعرضت ليهو مدن العاصمة الثلاث و غرب و جنوب دارفور انتو ما شفتو ولا واحد في المية منه .. مدني ما افضل من بحري ولا من الجنينة و نيالا .. الخيانة و الإنسحاب و السقوط دي كلها حاجات طبيعية في اي حرب في الدنيا .. العبرة بالخواتيم .. في الحرب العالمية التانية اتحاصرت ليننجراد قرابة الالف يوم و سقطت عشرات المدن السوفيتية تحت جيوش دول المحور و كان سقوط موسكو وشيك جدا” و ما سمعنا عن مواطن روسي شكك في قيادة الجيش الاحمر و في النهاية استطاع الجيش الروسي إنو يرجعها و معاها برلين هدية .. الجيش العراقي اقرب مثال .. سقط ذي كروت الضمنة لكن ما سمعنا بي مواطن عراقي شكك في وطنية الجيش العراقي و قيادته .

إحنا ما بندافع عن البرهان ولا كباشي ولا العطا .. احنا بندافع عن الجيش السوداني كله .. اذا البرهان او اي قائد في الجيش خائن في دي حاجة بحددها و يعلنها الجيش السوداني ما الطاهر حسن التوم و عياله الغير شرعيين .. ما ممكن تصدق ليك لايفاتي قاعد بره البلد و بيقول ليك القائد الفلاني خائن .. تبقى زول موهوم ساكت .

رسالتي للذباب البيحاول يأثر على راي الشخصي و دعمي للجيش و قيادته بقول ليهم اسألو القحاطة السبقوكم في ردمي .. انا جلدي تخين جدا” و لو استفردت بواحد منكم ما بتقوم ليهو قيامة تاني .. الشغل بتاع الذباب الالكتروني ده ما بينجح معاي .. القحاطة ردموني في بداية الثورة ردم غير مسبوق فاصبح عندي مناعة قوية جدا ضد الردم .. و ذي ما قلت ليكم .. لو مسكت واحد منكم بمعط ريشو و ريش ابوهو و جده و اسرته .

بعتذر لاصدقاء الصفحة جدا” لاني متوقف من الكتابة و لاني انصرفت لقضايا جانبية بس والله بجهز ليكم في شغل جميل جدا” .. اعذروني .. نعمل شنو مع حثالة الاسلاميين و القحاطة .. لازم يطلعوا الواحد من طوره … الاتنين ما عايزين يكون في راي مستقل .. عايزين الناس تمشي وراهم ذي القطيع .. شعارهم يا معانا يا ضدنا و الاتنين هم ضد الوطن و وحدته و جيشه و شعبه .

نزار العقيلي