محمد يوسف: دروس يجب أن نستفيد منها في معركتنا مع الجنجويد





دروس يجب أن نستفيد منها في معركتنا مع الجنجويد

الكل يتذكر معركة الميل و كيف تمكن على عبد الفتاح و صحبه من صد هجوم أسقط مدن و حاميات و كان طريقه معبدا لاسقاط جوبا.

الناس تذكر النصر و تنسى عوامل النصر هذه القوة من المجاهدين التي صدت هجوم الميل الأربعين قبلها كانت المعارك مشتعلة في كل أطراف السودان النيل الأزرق و الشرق إضافة للجنوب.

كانت هناك قيادة لها رؤية استبقت جزء من المجاهدين رغم الحاجة لهم في مناطق العمليات لإعداد متقدم من اللياقة البدنية و الأسلحة النوعية و التكتيك. و عندما حصل الطوفان في جوبا و تساقطت المدن تمكنت هذه القوة القليلة من أن تسطر ملحمة تحفظها الاجيال و يخلدها التاريخ.

لذا يجب أن لا نفكر تحت ارجلنا على كل ولاية أن تعد قوة ضاربة توفر لها الاعداد لتكون في قمة الجاهزية بل ان اي قوى لا يستفاد منها في ارتكاز او مرابطة يجب أن تكون في طور اعداد بدني و معنوي و تأهيلي.

مع تطور الأحداث وجب أن يعم هذا الاعداد كل ولاية و محلية و حي بل وجب على كل فرد أن يمارس هذا الاعداد. حتى أطفالنا يجب أن نربيهم على هذا الاعداد و نعلمهم فنون الدفاع عن النفس.

{ وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِینَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ یَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَیۡءࣲ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ یُوَفَّ إِلَیۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ }

[سُورَةُ الأَنفَالِ: ٦٠] الله اكبر و لا نامت أعين الجبناء

#جيش_واحد_شعب_واحد

#معركة_الكرامة

الاعداد للقتال

{ ۞ وَلَوۡ أَرَادُوا۟ ٱلۡخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةࣰ وَلَـٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمۡ فَثَبَّطَهُمۡ وَقِیلَ ٱقۡعُدُوا۟ مَعَ ٱلۡقَـٰعِدِینَ }

[سُورَةُ التَّوۡبَةِ: ٤٦] عندما كنت أحدث نفسي بالنفرة للقتال كنت اتريض يوميا اذهب الى ميدان الكرة لا يهمني أن يكتمل الفريق او يتم التمرين و لكني كنت أمارس تقوية جسدي. حتى عند تبليغي للمدرعات في الأيام الأولى قبل اشتداد المعارك واصلت في برنامجي التدريبي. ليس هذا فحسب بل كنت كلما وجدت دورة لتعلم سلاح جديد أو تكتيك حربي انضم لها حتى ارفع كفاءتي القتالية فالعلم من المهد إلى اللحد.

على جميع الشعب و الجيش المستنفرين و المجاهدين أن ينخرطوا في الاعداد و التدريب ليكون المرء بين حالين اما هو في ساحة المعركة مقاتل او في ساحة التدريب يعد نفسه للقتال.

تقوية الجسد اعداد معرفة حرب المدن و تكتيك الحرب اعداد التدريب على عمل الكمائن اعداد فنون الدفاع عن النفس اعداد كاراتيه جودو ملاكمة على الجميع أن يقدم عصارة ما عنده لهزيمة هؤلاء الاوباش.

أيضا يجب التفكير في قوة تدخل سريع لدينا تجربة قوة خالد بن الوليد و الدبابين أن تعد مجموعة قتالية بتدريب نوعي جاهزة لسد الثغرات على كل ولاية أن تعمل على اعداد هذا النوع من القوة

#جيش_واحد_شعب_واحد

#معركة_الكرامة

محمد يوسف