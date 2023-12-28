



تعميم الخارجية السودانية بخصوص فشل) لقاء البرهان وحميدتي الذي كان من المقرر أن يكون بجيبوتي يوضح حقائق مهمه !!

الحقيقه الأولى أن الجيش السوداني يستشعر مسؤوليته تجاه الوصول لتفاهمات تقود لإنهاء الحرب في السودان وتؤكد رغبته الجاده في الحفاظ على ماتبقى من مقدرات الدولة إنهاء معانات المواطنين وعودتهم لمنازلهم ،،، كما أن التعميم يعطي مؤشر واضح ( يضحد ) كل ما روجت له قوى الحريه والتغير المركزي بأن الجيش السوداني لايريد الحلول ويسعى لتوسيع دائرة الحرب وأن الجيش غير آبه بمعانات المواطنين !!

هذا التعميم أجهض إدعاءات مقولات ناشطي قحت ومستشاري المليشيا بأن الكيزان أو الفلول متحكمون بالقرار العسكري داخل القوات المسلحة السودانية !! عليه فإنني أقول بأن التعميم مفهوم وواضح ومقروء للعامة أن الجيش يعلم مايقوله ويفعله وأن الدولة حتى الآن بيدها ذمام المبادرة الكُليه !!

تحياتي

تبيان توفيق الماحي أكد