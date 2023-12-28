واضح انو موضوع المقاومة الشعبية ( ماكل جنبة مع عادل دقلو)





واضح انو موضوع المقاومة الشعبية دة ( ماكل جنبة مع عادل دقلو) وانو منتظر التفاوض، يعنى عاوزين الناس ينتظروكم مستسلمين وانتو قاصدنهم فى بيوتهم لاستباحة دمائهم واموالهم واعراضهم .. ( امركم غريب)..

بتتكلم عن نفاقنا نحنا وانت قاتل مجرم ومغتصب ونهاب وعميل فعلا الاختشوا ماتوا… الحرب ضد المواطن لانك دخلت بيتو ولسة مصر ترتكب كل الموبقات بي حقو وما حينتظرك اعزل حيقاتلك للنهاية لانك مغتصب ومعتدي ومجرم انت مجقلب من المقاومة ليه يعني لمن تجى لمواطن دايرو يديك وردة ويسلمك بيتو وبناتو واموالو زي ما استلمت مدنى..

اسرتي دى ما عندك معاها شغلة لانها ما سالتك مش كفاية انك مشردا ومحتل بيتا وسارق عربيتا وبيتا واستقرارا واحلام ومستقبل اطفالا.. انا متاكد توجيهاتكم صدرت بي حقها لكن تدابير المولى اكبر من كيدكم يا اولاد دقلو بعدين ( شنو شيل شيلتك) اكتر من الموت عندك لي شنو ما اصلك قاتل ومجرم ح انتظر منكم حلاوة ولا انا اعز من السودانيين القتلتوهم فى الحرب..

محمد عبدالقادر

