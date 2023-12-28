تبيان توفيق: لنمضي في طريقنا الحي ونترك قصص الموتى !!





بالأمس ضجت الأسافير بظهور حميدتي وعدم ظهورة ولقاءُ للبرهان وعدمه جميعُنا أخذ نصيبه من النشر في هذه القصه المبهمه من أجل أن يكون مع الناس فيما يتبادلون من أحاديث المدينه وأظن أن ما نُشر كان كافياً فالكل كتب ماجاد به عقله من كلمات الإستهجان والإستهزاء ولا أحد منا مدح ظهور الرجل أو كان ينتظر منه ذرة خير تأتي من قٍبله !!

لذلك علينا أن نعود لقضيتنا الحيه ونترك قضية برهان وحميدتي ( الميته ) قضيتنا هي التركيز على مشروع #المقاومه_الشعبيه العامه تلك هي القضيه الحيه التي صنعناها بإرادتنا وقوة جأشنا وإدراكنا بأن الفاعل الأساسي في هذه البلاد هم #الشعب ،،

الشعب وفقط هو من يحدد إتجاه البوصله وماسيكون فقضية لقاء البرهان بحميدتي وإتفاقهم من عدمه سينتهي بنا نحن عامة الشعب ،، فنحن #أصل_القصة نكتُب فصولها بما نريد ،،

ونحمد الله أن الشعب قرر وإختار أن يمضي في سبيل ،، الثبات ،، القوة ،، الترابط ،، الدفاع عن النفس والعرض والأرض فإختار أن يحمل السلاح بدلاً من الضعف والهوان والمذله ،، للبرهان طريقه وطريقته وللشعب قوته ووحدته ومقدرته ع إنتزاع حقوقه وأولى أولوياته الآن هو نزع السلاح من يدي البرهان المرتجفه لأجل الذود عن الأرض والعرض ،،

عليه دعونا نمضي في طريقنا لنُكمل مشروع #المقاومه_الشعبيه وأن لا نلتفت لأسفه القضايا مثل قضية ظهور أولقاء حميدتي وبرهان نحن جميعنا نعلم بأن مثل هذه الأخبار الغرض منها صرف الأنظار عن التمدد الشعبي العنيف الذي ظهر في عدد من الولايات فذلك التمدد يغيظهم ويُخيفهم ويجعلهم مرتجفيين لأنه الصخره الوحيده التي تتكسر عندها مؤامرات الداخل والخارج ،، لذلك علينا أن نكون أكثر إنتباه وأكثر حرصاً وأكثر قوة وعذيمه في أن نمضي جميعآ في طريق تعميم مشروع #المقاومه_الشعبيه الكامله وتمليك السلاح للمستنفرين والقادرين ع حمله لأجل الدفاع عن النفس والوطن والعرض ،،،

هيا ياشعب لنُكمل الطريق ولا نلتفت لقصص الموتى فنحن من نصنع الحياة لنا ولأجيالنا وما عاش من يكسر الشعب السوداني البطل ،،

#المقاومه_الشعبيه

#الجيش_السوداني

✍️تبيان توفيق الماحي أكد