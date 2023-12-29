ما ظهر من صور للهالك اهلكته بزيادة وهي دليل جديد على خروج حميدتي عن المشهد





عليك الإعتذار انتى عن ملاواة الحقيقة ثم الإغتسال عن الدور الذي تلعبينه وآخرين في الضلوع في معاونة ودعم جرائم دقلو وأعوانه العرقية التطهيرية ثم عليك الخجل عن غض الطرف عن موقف حميدتي الحي عندك في امتناعه عن المحاولة الأخيرة لفتح مسار سلام بمقابلة قائد الجيش بجيبوتي ماطال هو علي قيد الحياة

ثم ليست لديك علاقة بصناعة الصورة ومعرفتها فنيًا وعلاقتك بها كعلاقتك بالسياسة والحكمة والأخلاق

فدعك من إعتذارنا عن بقاء أو فناء مجرم مات بالفعل وهو ليس بخالد كما تريدون له

شخصيا أتمنى أن يكون حيا ليحاسب علي كل جرائمة ضد الإنسانية وضد الشعب السوداني

لا أستطيع صراحة إحترام موقفك أبدًا

مرة أخرى ما ظهر من صور للهالك اهلكته بزيادة وهي دليل جديد على خروجه عن المشهد لأسباب فنية بحسب معرفتي بالصورة

نسرين النمر

