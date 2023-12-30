رأي ومقالات

عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي: يمارس الجنجويد في صناعتهم للجوع والفوضى أبشع الجرائم في الجزيرة

2023/12/30
الشيوعي
الشيوعي

□□ الأعزاء والزملاء والأسرة،
بفضل الله أنا بخير وجميع من معي احياء وحالتهم جيدة،
شكرا لحذف رقمي من مجموعات التواصل الاجتماعي،
□ حالياً ليس لدي هاتف ذكي، أو احتياجات مادية، وأقدر تفهمكم لعدم مقدرتي على التواصل، في ظل انهيار شبكات الاتصالات!

□ بالأمس هجم علينا مجموعة من عساكر الجنجويد داخل مزرعتي غرب مدينة ابوعشر، وكان معي حينها ٤ أشخاص.

□ قاموا تحت تهديد السلاح بتقييد الجميع حول المعصمين من خلف الظهر، ووضع عصابة على العينين وربط الساقين معاً، وانهالوا علي وعلى أحد اقربائي بالضرب والركل: يا سيد فاروق نحن جاينك بالاسم، واطلقوا وابل من الشتائم العنصرية المضادة لمن سحنتهم خلاسية، وحسب الثقافة المحلية عربية، [ عكس مفهوم عرب الشتات].

□ تارة يضعون فوهة السلاح في رأسي، وآخري في الفخذ، وبعد التشاور في ما بينهم حول قتلنا، أو تركنا نتعفن في الحاوية الحديدية [الكونتينر]، قالوا انهم سيأتون لاحقاً لأخذنا الي قيادتهم، بالطبع لم يعودوا لأنهم انشغلوا بما نهبوا من الهواتف والنقود.

□ تمكنت بعد مغادرتهم من تحرير نفسي ومساعدة الضحايا الأخرين، ربما ساعد الضرب في جعل القيد أقل تماسكا.ً □ لا أعلم الكثير حول الانتهاكات من حولي، لكني علمت من العمال الزراعيين أن جارنا في الحقل استشهد دفاعاً عن شرفه وماله، حكى لي أحد الأصدقاء الناجين عن أهوال ووحشية معتقلاتهم!
□ ترى ان كنتم حاسبتم زبانية بيوت الأشباح فهل كان سيولد بدروم الجنجويد. □ وما زال الساسة النخاسون يضعون عصابة التجاوز عن العينين.

□ ساعدني البعض في تحديد هوية بعض عساكر الدعم السريع الذين هاجمونا [هذا هو السودان]، بل حتى أشاروا الى منزل أحدهم في قرية مجاورة [ لكي لا يقول احدكم أن هؤلاء فقط يرتدون زيهم العسكري ]، ترى كم من الأسر تعلم هوية الجناة في بلادنا ؟

□ يمارس الجنجويد في صناعتهم للجوع والفوضى أبشع الجرائم في الجزيرة، بعد هروب الجيش السوداني وانسحابه وترك المدنيين لمواجهة ما تمخض من رحمه سفاحاً، وأصر جنرالاته على تمليكهم موارد البلاد!

□ إن تمدد الجرائم وتعميم ما جرى في غرب دارفور على جميع أنحاء السودان، يؤكد حقيقة واحدة أن حرب الوكالة هذه ضد شعبنا في ثورته، وأحد اهدافها: اعادة تقسيم ملكية الارض كيفما يخدم المصالح الاجنبية.
□ لكني حينما اطالع ان استخبارات الجيش مازالت تعتقل الثوار واسمع عن بسالة الأهل في مواجهة الجنجويد استبشر خيراً فإن بعد العسر نصر!

أ. صديق فاروق
○ عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/12/30