اللهم أهدي مزمل ابو القاسم بأن يصرف نظره عن كآبة المنظر وسوء المنقلب





هو إزميل وليس زميل ياداليا

تابعتُ سجال مزمل أبو القاسم وداليا الطاهر ورأيتُ بينهُما العجب مما أعجبني وشدني وحرك وجداني بأن أكتب ماجادت به يساري التي قالت “”

أن ترى مزمل المتزمٍل المُتزن المهني الوطني يهز رأسه بحسره ثم ينزل لمستوى أن يرد لدلدوله كدموله مهموله مهمومه مبيوعه مجروحه مسفوهه كداليا الطاهر !! قل اللهم أهدي مزمل بأن يصرف نظره عن كآبة المنظر وسوء المنقلب ،، ثم قل الحمد لله الذي سخر له ( قلمُ كالإزميل ) ليُقلٍم أظافر الخونه والمرتزقه والعملاء المتقزميين والمأجورين أتباع التوابع !!

تبيان توفيق