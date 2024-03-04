عائشة الماجدي: ياسر عرمان .. الله لا كسبك يا بوم الخراب





ياسر عرمان فتح خشمو بس قال الدعم السريع عمل إنتهاكات في الجزيرة عايز ينضف وشو الوسخان دا قدام الشعب السوداني !

عينك ما تشوف إلا النور مليشيا الدعم السريع تسكت ل عرمان ؟

طبعا لا

طوالي قالوا لي لو فتحت خشمك دا تاني يا عرمان ولا قلت الدعم السريع بعمل إنتهاكات في الجزيرة ح نفتح ليك ملف إغتيال طالب جامعة النيلين وأنت زول محكوم عليك إعدام 🤣

المهم يا العرمان ياسر نحنا كلمناك وانت زول عمرك 70 سنة لازم تتحرر وما يكون عندك سيد !

أنت تدلل في خيرهم وقروشهم وعايز تلعب بديلك 😁

الجنجويد الرمم المرتزقة ديل بشبهوك وإن كان راجل تاني أتظارف وأعمل فيها وطني !

الله لا كسبك يا بوم الخراب

عائشة الماجدي