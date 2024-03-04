ام وضاح: حكامة (الحبيب) حميدتي مريم الصادق





لا تكوني كمريم..

بعد أن حررت القوات المسلحة دار حزب الأمة القومي من إحتلال الجنجويد..

خرج الحزب بالأمس ببيان يدين فيه الجيش ويتهمة بإستخدام البراميل المتفجرة في محلية القطينة..

كل صباح يتأكد للشعب السوداني أن قيادة هذا الحزب وعلى رأسهم الديناصور برمة ناصر هو ناصر للمليشا وناطق بلسانها أما حكامة (الحبيب) حميدتي مريم الصادق فيكفي ان نضرب بها المثل في النفاق والمداهنة وركوب الموجة من أجل المصالح الشخصية ونقول لبناتنا (لا تكوني كمريم)..

#ام_وضاح