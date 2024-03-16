الهندي: ثمن تضحيات الشباب وهتاف مافي مليشيا بتحكم دولة





نتيجة تضحيات الشباب اللي هتفو مافي مليشيا بتحكم دولة هو انتباه الجميع لهذه الحقيقة ومن بينهم الجيش نفسو ، لكل هتاف في البلد دي ثمن ، وثمن هذا الهتاف يدفعه الآن الجميع آملين ان يتحقق حلم دولة المؤسسات ، وللسخرية البعض يريدون ان تكون نتيجة الدماء السابقة واللاحقة ونتيجة الهتاف ونتيجة الدفاع بالانفس والارواح هي توازن ضعف بين الطرفين يسمح لهم كمتوسطي مواهب إظهار أنفسهم ليعيدو إنتاج الازمات مرة تلو الأخرى بمخاطبة رغباتهم كشلة .

الحروب تنتهي هذه بديهيات لكن تنتهي معها سرديات و اوهام

#الدعم_السريع_مليشيا_ارهابية #دبليهو

جهاد الهندي