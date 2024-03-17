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تبيان توفيق: صحي ياسر العطا كتمها فوقهم 😂😂
لو لا أقدار الله ولطفه لكُنا اليوم شهوداً على عهد ( الوسيخه ) الإطاريه وعلى شًرفٍ السلفكه والكًنته جمعون لإفطار خالد سلك وياسر عرمان وطه عثمان على شرف قيادات ( جيش علي كرتي ) كما يزعمون !! وعلى هامش الجلسات قهقهات ود الفكي رئيس اللجنة العليا وإبتسامات جعفر حسن البراقه مُقدٍم البرنامج المصاحب … وعلى ناصية المحفل إحتكاك عنيف بين حميدتي ومريم الصادق !!
صحي ياسر العطا كتمها فوقهم 😂😂
تبيان توفيق
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