تبيان توفيق: صحي ياسر العطا كتمها فوقهم 😂😂





لو لا أقدار الله ولطفه لكُنا اليوم شهوداً على عهد ( الوسيخه ) الإطاريه وعلى شًرفٍ السلفكه والكًنته جمعون لإفطار خالد سلك وياسر عرمان وطه عثمان على شرف قيادات ( جيش علي كرتي ) كما يزعمون !! وعلى هامش الجلسات قهقهات ود الفكي رئيس اللجنة العليا وإبتسامات جعفر حسن البراقه مُقدٍم البرنامج المصاحب … وعلى ناصية المحفل إحتكاك عنيف بين حميدتي ومريم الصادق !!

صحي ياسر العطا كتمها فوقهم 😂😂

تبيان توفيق